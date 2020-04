Depois de perder pai e avô, Montillo tem mãe diagnosticada com a covid-19

Wilson Lima, o governador do lockdown

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O coronavírus continua atingindo a família do meia argentino Walter Montillo, da Universidad de Chile. Depois da morte do pai e do avô do jogador, sua mãe, Marta, foi diagnosticada com a covid-19. A informação é do TyC Sports.

Ainda de acordo com a publicação argentina, o diagnóstico foi confirmado pela cidade de Lanús, que também foi responsável por informar o quadro geral da paciente, internada no Instituto Médico Brandsen.

Walter Oscar, pai de Montillo, morreu vítima do novo coronavírus aos 60 anos de idade, enquanto Oscar, avô do atleta que apresentava os mesmos sintomas, tinha 91.

Marta, mãe do ex-Santos, Cruzeiro e Botafogo, havia sido isolada preventivamente por ter tido contato próximo com o marido, mas ainda assim não foi possível evitar o contágio.