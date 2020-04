Curados da Covid-19, dupla da NBA diz ter feito as pazes após desentendimento

Empresas da ZFM só lamentam, demitem e não ajudam no combate a Covid 19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pivô Rudy Gobert e o armador Donovan Mitchel, atletas do Utah Jazz e primeiros esportistas da NBA a serem infectados com a Covid-19, disseram ter feito as pazes após uma confusão envolvendo o tema coronavírus.

Há pouco mais de um mês, Gobert ridicularizou a doença quando, em uma entrevista coletiva, não gostou de uma pergunta sobre o coronavírus e, após se levantar para ir embora, esfregou as mãos nos microfones e gravadores dos repórteres. Mitchel não gostou da atitude e nem da postura do pivô francês no vestiário dos Jazz, onde ele tocava os companheiros de forma irresponsável.

Rudy Gobert foi o primeiro atleta da NBA infectado na liga norte-americana. O segundo caso confirmado, um dia depois do anúncio do francês, foi justamente Donovan Mitchel. Ambos já estão curados da doença.

"É verdade que não falamos por um tempo, mas falamos há alguns dias e, como eu disse, nós dois estamos prontos para ir lá e ganhar um campeonato para esse time", disse Gobert, em entrevista ao Bleacher Report.

"Não se trata de não ser profissional. Todo mundo tem relacionamentos diferentes. Nunca é perfeito. Pessoas casadas, nunca são perfeitas. Eu e meus colegas de equipe estamos longe de ser perfeitos, mas no final do dia, nós dois queremos a mesma coisa: estar vencendo. E somos homens crescidos e vamos fazer o que for preciso para vencer", completou o pivô.