Cruzeiro vence URT e segue na briga por classificação na volta do Mineiro

A “delação” que recoloca Wilson Lima no centro do escândalo dos respiradores

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro venceu a URT por 3 a 0, neste domingo (26), no jogo que marcou a volta do futebol em Minas Gerais em meio à pandemia do novo coronavírus. Cacá, Thiago e Marllon marcaram para a equipe na partida válida pela décima rodada do Campeonato Mineiro. O duelo foi disputado no Mineirão.

Com o resultado, os comandados de Enderson Moreira permanecem na quinta colocação do Estadual, com 17 pontos conquistados. A URT segue na oitava posição, com 11 pontos.

O último jogo do Cruzeiro é justamente contra a Caldense, na próxima quarta-feira (29). O jogo pode definir a classificação ou eliminação do time na primeira fase do Mineiro.

O destaque da vitória celeste foi Régis. Ele não participou diretamente dos gols, mas foi o principal nome do Cruzeiro em campo, sobretudo na criação de jogadas. Com qualidade técnica, ditou o ritmo da equipe comandada por Enderson Moreira. Utilizou bastante os atacantes de lado —Iván Angulo pela direita e Stênio pela esquerda— em lançamentos rasteiros. A sua participação ofensiva deu mais dinamismo ao mandante no jogo ocorrido no Mineirão.

No primeiro jogo do Cruzeiro em meio à pandemia do novo coronavírus, se enganou quem imaginou que apenas os atacantes brilhariam com gols. A dupla de zaga balançou as redes. Cacá fez de cabeça após cruzamento de Raúl Cáceres ainda no primeiro tempo. Marllon, já na etapa final, aproveitou rebote do goleiro Cris em vacilo de Rodolfo Manoel e deixou a sua marca na etapa final.

Fora do jogo por causa de um incômodo gastrointestinal, Marcelo Moreno assistiu a Thiago, seu substituto em campo, balançar as redes adversárias no Mineirão. O atacante contou com passe de Patrick Brey após ótima jogada individual para estufar a rede de Cris. O jovem é um dos prediletos da comissão técnica para a camisa 9 quando o boliviano estiver fora de combate.

ATUAÇÃO DO CRUZEIRO

Esqueça o que foi visto no Cruzeiro até a paralisação do futebol em meio à pandemia do novo coronavírus. A saída de Adilson Batista para a entrada de Enderson Moreira modificou a forma de jogar da equipe. Com um futebol baseado na pressão sobre o adversário, a Raposa fez uma boa partida no Mineirão.

Os homens de frente evitaram uma saída de bola tranquila do adversário, e a postura foi importante para a construção do resultado. Na defesa, Raúl Cáceres permaneceu ao lado dos dois zagueiros, e Patrick Brey teve liberdade para chegar ao ataque e participar da criação de jogadas. O trio de meio-campistas contou, a todo instante, com a participação dos homens de lado na marcação. O resultado foi positivo na volta do esporte foi reflexo do bom futebol apresentado pelo Cruzeiro.

A URT teve que se reconstruir para enfrentar o Cruzeiro após a paralisação do futebol por causa da pandemia do novo coronavírus. Com novas caras no elenco, o time do interior sofreu para criar jogadas e até para conter as investidas do oponente. Johnatan Alemão, técnico da equipe, ainda não conseguiu montar um sistema harmônico, o que ficou claro desde o princípio. Faltou ao visitante um pouco mais de entrosamento.

CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Cacá, Marllon, Patrick Brey (João Lucas); Ariel Cabral, Jean (Machado), Régis (Claudinho); Iván Angulo, Stênio (Welinton), Thiago (Judivan). T.: Enderson Moreira

URT]

Cris; Mizael, Davy Einstein, Rodolfo, Jhonathan Moc; Túlio, Arílson, Vitor Braga (Yan Gomes); Júlio Magalhães (Wembley), Kesley, Willian Mococa (Ian Augusto). T.: Johnatan Alemão

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Juiz: Paulo Cezar Zanovelli da Silva

Cartão amarelo: Rodolfo Manoel (URT)

Gols: Cacá, aos 3min do primeiro tempo, Thiago, aos 10min do primeiro tempo, e Marllon, aos 8min do segundo tempo