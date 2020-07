Cruzeiro requisita volta de Fred, do Fluminense, em ação judicial

Wilson Lima vence a batalha política

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro ingressou com uma ação na 1ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte em que solicita a volta de Fred, atualmente no Fluminense. A intenção é que o compromisso com o centroavante seja revalidado por vias judiciais. O clube requisita ainda que Wagner Pires de Sá, ex-mandatário, e Itair Machado, ex-vice-presidente de futebol, sejam incluídos como responsáveis solidários na dívida contraída por causa do antigo contrato do veterano.

A intenção cruzeirense é revalidar o vínculo trabalhista até a conclusão do processo judicial movido por Fred. O clube quer também o cancelamento da cláusula 9.2 do contrato, que trata a compensação em caso de rescisão, avaliada em R$ 50 milhões e cobrada por Fred na ação.

A defesa cruzeirense aponta ainda a necessidade de responsabilizar os antigos dirigentes pelo contrato assinado pelo jogador anteriormente. Os advogados alegam gestão temerária e citam 12 pontos para elucidar isso. Entre eles, a multa de R$ 10 milhões que deve ser paga ao Atlético por causa da assinatura com o jogador e "práticas de atos típicos criminosos, como decorrência da gestão temerária por ambos o ex-dirigentes, apurados em inquérito policial e junto ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais".

Fred deixou o Cruzeiro no início do ano e se transferiu para o Fluminense em meio à pandemia do novo coronavírus. O jogador tinha contrato na Toca da Raposa II até o fim deste ano. Ele foi contratado em dezembro de 2017.