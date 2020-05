Cruzeiro mantém interesse e tenta acordo para reintegrar lateral Dodô

Risco de novas rebeliões nos presídios do Amazonas

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Uma das posições que o Cruzeiro ainda quer se reforçar para a temporada é a lateral esquerda. E um possível "reforço" pode ser a volta do lateral esquerdo Dodô. Para isso acontecer, o clube ainda precisa resolver um imbróglio sobre a situação contratual do atleta. Altas cifras estão envolvidas e as partes ainda não chegaram a um acordo.

Emprestado no ano passado pela Sampdoria, Dodô teria que ser comprado pelo Cruzeiro caso fizesse pelo menos três partidas em 2019 e a Raposa atingisse mais de 15 pontos no Brasileirão, o que acabou acontecendo. Além disso, o clube ainda se comprometeria a pagar R$ 8,8 milhões de luvas para o lateral.

Porém, quando o núcleo gestor assumiu o clube, foi decidido que o contrato de Dodô não seria renovado. Então, Dodô entrou na justiça para fazer valer o contrato assinado com a antiga gestão do Cruzeiro, além de pedir para ser reintegrado ao elenco. Desde o início deste ano, as partes tentam entrar em um acordo.

"É um desejo meu que ele fique e tenho certeza que de grande parte da torcida também. O empresário dele me prometeu enviar uma contraproposta o mais breve possível. Sabemos que os números do contrato do Dodô são complexos e certamente precisa-se de um tempo razoável para ajustá-los. Estou ansioso para que essa novela tenha um final feliz", comentou Carlos Ferreira, interlocutor do departamento de futebol celeste, em entrevista à Rádio Itatiaia.

Além de resolver todas essas pendências sobre o contrato firmado pela antiga gestão, o Cruzeiro ainda teria que chegar a um acordo sobre os salários de Dodô. Os vencimentos do atleta estão muito acima do teto estipulado pela diretoria, que gira em torno de R$150 mil. Se aceitar se encaixar na folha salarial de 2020, Dodô receberá a diferença dos valores, além dos salários atrasados do ano passado, a partir do ano que vem, quando o Cruzeiro espera estar de volta à primeira divisão e receber maiores receitas que as atuais. O mesmo já aconteceu com Fábio, Léo, Edilson e Robinho, que também recebiam altos salários, mas fizeram um acordo com a diretoria.

No ano passado, Dodô não conseguiu vencer a concorrência de Egídio na lateral esquerda. Mesmo bastante criticado pela torcida, o veterano permaneceu no time titular durante praticamente todo o 2019. Neste ano, Egídio se transferiu para o Fluminense, e o Cruzeiro contratou João Lucas do Ceará. O novo reforço, porém, também não agradou e foi um dos primeiros a ouvir as vaias das arquibancadas.