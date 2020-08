Cruzeiro abre mão, e FMF declara Uberlândia, com 13 infectados, campeão de taça

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - A FMF (Federação Mineira de Futebol) atendeu a uma sugestão do Cruzeiro, cancelou a decisão do Troféu Inconfidência em definitivo e declarou o Uberlândia como campeão do torneio que reunia do quinto ao oitavo colocado do Campeonato Mineiro.

O jogo que aconteceria nesta quarta-feira (5), às 19h (de Brasília), foi cancelado porque 13 membros da delegação do time do Triângulo Mineiro foram diagnosticados com o novo coronavírus, todos assintomáticos —entre eles, estão nove jogadores. Na noite anterior, ao se manifestar sobre o episódio, o presidente do Uberlândia, Flávio Gomide, disse que convocaria atletas da base para suprir os desfalques e quis manter a partida.

Com aval do Cruzeiro, a federação resolveu, no entanto, cancelar a disputa. "Por motivos alheios à vontade de ambas as equipes e, portanto, sem qualquer punição disciplinar e/ou regulamentar", escreveu a FMF em seu comunicado.