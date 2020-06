Crivella volta atrás e suspende só jogos de Botafogo e Fluminense

Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), voltou atrás no decreto que determinava a suspensão de competições esportivas na cidade, mesmo com portões fechados, até o dia 25 de junho.

Sem explicar as razões para a mudança cerca de três horas depois da publicação e os novos critérios adotados, a prefeitura informou que apenas jogos de Botafogo e Fluminense não poderão acontecer nesse período.

Anteriormente, a suspensão forçaria a paralisação das partidas do campeonato estadual de futebol, retomado na última quinta (18) com o jogo entre Bangu e Flamengo, no Maracanã.

O Vasco tinha jogo da Taça Rio marcado para a tarde deste domingo (21), contra o Macaé, em São Januário, quando também haveria o duelo entre Madureira e Resende.

Com a nova determinação do prefeito, as partidas poderiam ocorrer como previsto, com portões fechados, mas uma nova mudança, dessa vez decidida pela Ferj (federação estadual), perto das 22h deste sábado, mudou as datas das partidas para quarta (24) e quinta (25), respectivamente.

Antes disso, o Grupo Globo já havia anunciado que não exibiria os jogos em nenhuma plataforma, porque desmobilizara as equipes escaladas após o decreto de Crivella.

"A Globo lamenta essas indefinições sobre a segurança da retomada da competição, que afetam não apenas os jogadores e torcedores, mas também a viabilidade da transmissão dos jogos, por falta de tempo hábil para a logística necessária e para a adoção de protocolo que garanta segurança às equipes de transmissão", disse a emissora em nota.

Antes do decreto, Fluminense e Botafogo tinham jogos agendados para segunda-feira (22). As equipes, no entanto, contestam judicialmente a tabela da federação estadual, já que são contrárias ao retorno do futebol antes de julho.

O Botafogo anunciou que cinco atletas receberam diagnóstico positivo de coronavírus e reiniciou seus treinos em campo neste sábado. O Fluminense ainda não o fez. Agora, a Ferj deverá remarcar as partidas da dupla para uma data posterior a 25 de junho.

O decreto inicial de Crivella, publicação em edição extra do Diário Oficial do Município, neste sábado (20), baseava a suspensão das competições na "necessidade de adequação de protocolos sanitários apresentados pelas federações esportivas ao protocolo sanitário municipal".

Também previa que "os centros de treinamento de futebol profissional estabelecidos no município serão inspecionados pelo órgão sanitário municipal antes do reinício das competições oficiais".

Nesta sexta (19), após a partida do Flamengo, o Ministério Público do Rio de Janeiro encaminhou ofício à Ferj pedindo esclarecimentos sobre mudanças no protocolo de segurança sanitária adotado antes da partida entre Bangu e Flamengo.

O MPRJ diz ter sido informado pelo Cremerj (Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro) que o Flamengo não cumpriu diretrizes do protocolo, ao não ter realizado a concentração do time 48 horas antes da partida.

O Ministério Público questionou a fiscalização feita pela Ferj e solicitou que a federação esclareça os fatos. Também diz que é necessário dar transparência ao protocolo, divulgando o mesmo cinco dias úteis antes dos jogos, para não descumprir o estatuto do torcedor. A entidade o fez na véspera do jogo.

Em sua defesa, a federação aponta que incluiu no protocolo um teste rápido com material coletado de nasofaringe, alegando que o exame tem eficácia comprovada pela sua comissão médica, formada por representantes de clubes, e pode substituir o exame PCR por ter resultado imediato, retirando a obrigação da concentração.

A análise do tema vem sendo feito pela 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva e Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Capital.

O protocolo Jogo Seguro foi aprovado pelas secretarias de saúde estadual e municipal e estabelece medidas para garantir o retorno das atividades esportivas de forma segura na segunda fase de flexibilização das medidas restritivas impostas na cidade do Rio.

O torneio voltou no mesmo dia em que o estado fluminense passou da marca de 8.400 mortes por Covid-19, registrando o terceiro maior número de óbitos (274) em 24 horas desde o início da pandemia. Em campo, o Flamengo venceu o Bangu por 3 a 0 em um Maracanã vazio, com proibição de público.

O plano da prefeitura carioca prevê seis fases no total, implementadas a cada 15 dias caso os índices elencados estejam dentro dos padrões, como números de óbitos, leitos e atendimentos. Na fase atual, iniciada na terça (16), estão liberados alguns comércios como lojas de decoração, hotéis, shoppings e centros comerciais populares como mercadões.

Praias e parques continuam abertos apenas para atividades físicas individuais, e restaurantes e bares seguem funcionando só com entrega, retirada e drive-thru. Nesta semana Crivella sinalizou que academias talvez possam reabir antes do esperado, em menos de dez dias.​