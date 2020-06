Crivella determina suspensão de competições esportivas no Rio até 25 de junho

Suspeitas de irregularidades na Susam apontam para o 'Benedito'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito do Rio de Janeiro (Republicanos), Marcelo Crivella, determinou que competições esportivas na cidade, mesmo com portões fechados, sejam suspensas até o dia 25 de junho, próxima quinta-feira.

Isso inclui as partidas do campeonato estadual de futebol, retomado na última quinta (18) com o jogo entre Bangu e Flamengo no Maracanã.

Conforme publicação extra do Diário Oficial do Município, neste sábado (20), a decisão é baseada na "necessidade de adequação de protocolos sanitários apresentados pelas federações esportivas ao protocolo sanitário municipal".

O Vasco tinha jogo marcado para a tarde deste domingo (21), contra o Macaé, em São Januário.

Já Fluminense e Botafogo teoricamente entrariam em campo na segunda-feira (22). As equipes, no entanto, contestavam judicialmente a tabela da federação estadual (Ferj), já que nem haviam voltado a treinar e são contrárias ao retorno do futebol antes de julho.

O decreto de Crivella também prevê que "os centros de treinamento de futebol profissional estabelecidos no município serão inspecionados pelo órgão sanitário municipal antes do reinício das competições oficiais".

Nesta sexta (19), após a partida do Flamengo, o Ministério Público do Rio de Janeiro encaminhou ofício à Ferj pedindo esclarecimentos sobre mudanças no protocolo de segurança sanitária adotado antes da partida entre Bangu e Flamengo, realizada nesta quinta-feira (18), no Maracanã.

O MPRJ diz ter sido informado pelo Cremerj (Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro) que o Flamengo não cumpriu diretrizes do protocolo, ao não ter realizado a concentração do time 48 horas antes da partida.

O Ministério Público questionou a fiscalização feita pela Ferj e solicitou que a federação esclareça os fatos. Também diz que é necessário dar transparência ao protocolo, divulgando o mesmo cinco dias úteis antes dos jogos, para não descumprir o estatuto do torcedor. A entidade o fez na véspera do jogo.

Em sua defesa, a federação aponta que incluiu no protocolo um teste rápido com material coletado de nasofaringe, alegando que o exame tem eficácia comprovada pela sua comissão médica, formada por representantes de clubes, e pode substituir o exame PCR por ter resultado imediato, retirando a obrigação da concentração.

A análise do tema vem sendo feito pela 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva e Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Capital.

O protocolo Jogo Seguro foi aprovado pelas secretarias de saúde estadual e municipal e estabelece medidas para garantir o retorno das atividades esportivas de forma segura, na chamada fase 2 de flexibilização das medidas restritivas impostas no Rio.

O torneio voltou no mesmo dia em que o estado do Rio de Janeiro passou da marca de 8.400 mortes por Covid-19, registrando o terceiro maior número de óbitos (274) em 24 horas desde o início da pandemia. Em campo, o Flamengo venceu o Bangu por 3 a 0, em um Maracanã vazio, com proibição de público.