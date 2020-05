Cristiano Ronaldo muda visual e provoca reações na internet

PF e PGR não podem perder o respeito da sociedade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogador de futebol Cristiano Ronaldo, 35, surgiu com novo visual em foto publicada em suas redes sociais nesta terça-feira (26). Na imagem, ele aparece com o cabelo em um comprimento maior do que costuma usar. No Twitter, o atacante português perguntou aos seus seguidores: "Aprovado?"

Muitos internautas comentaram que o visual lembra o que o jogador usou no início da sua carreira, quando defendia a camisa do clube inglês Manchester United. "O velho Cristiano Ronaldo está voltando?", indagou um deles.

Outros fizeram memes comparando o jogador do Juventus a personalidades como o cantor Michael Jackson (1958-2009) e Edward Mãos de Tesoura, personagem vivido pelo ator Johnny Depp no cinema.

Durante a quarentena, Cristiano Ronaldo refugiou-se com sua família em um apartamento luxuoso em Funchal, na Ilha da Madeira, após seu companheiro de equipe Rugani ter contraído o novo coronavírus.

Em março, o jogador foi fotografado fazendo compras em Funchal, enquanto os portugueses pediam para que todos ficassem em casa. Por causa disso, ele foi criticado nas redes sociais por internautas que consideraram a atitude pouco favorável no momento que estão vivendo, e até um certo exibicionismo de sua situação privilegiada.