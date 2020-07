CR7 bate recordes com 1º gol de falta pela Juve após 42 tentativas falhas

Vazamento seletivo da “Operação Sangria”

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Juventus goleou o Torino na tarde deste sábado (4), pelo placar de 4 a 1, e se consolidou ainda mais na liderança do Campeonato Italiano. Além de ver o goleiro Gianluigi Buffon estabelecer o recorde de mais jogos disputados na história do torneio -648 partidas-, os torcedores da Velha Senhora puderam assistir ao primeiro gol de falta de Cristiano Ronaldo no clube, que também bateu algumas marcas.

Saiu o primeiro gol de falta do CR7 pela Juve! pic.twitter.com/RaGE6Um9t2 — Sem Clubismo (@SemClubismo_FC) July 4, 2020

Depois de 42 tentativas frustradas, de acordo com o "OptaPaolo", perfil que traz dados e estatísticas do futebol italiano, o astro português "desbloqueou" este gol que faltava em grande estilo. No começo da etapa final, aos 15 minutos, CR7 cobrou com perfeição uma infração da intermediária. A bola passou pela barreira e entrou no ângulo do goleiro Sirigu.

Cristiano Ronaldo, que ainda deu assistência para Cuadrado fazer o seu, ampliou os números pela Juventus neste sábado. Agora, ele tem 28 gols em 38 jogos na temporada, 25 só na Série A.

Ele balançou as redes ou serviu um companheiro para marcar nas últimas 16 partidas da competição nacional e se tornou o primeiro jogador a marcar mais de 25 gols nas ligas espanhola, italiana e inglesa.

Como se não bastasse, o português é o primeiro jogador do time oito vezes campeão consecutivo a marcar 25 gols no Italiano desde Omar Sivori, que atingiu o número na temporada 1960/61.

A Juventus venceu o Torino por 4 a 1 e abriu sete pontos de vantagem para a vice-líder Lazio, que ainda joga na rodada contra o Milan. Além de CR7 e Cuadrado, os gols do líder do Italiano foram marcados por Dybala e Djidji (contra). Belotti descontou.