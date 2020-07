Corinthians volta a ter jogo no Pacaembu, mas só no drive-in

Erros, omissões e 'transparência' do governo Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Corintianos sempre se consideraram em casa no estádio do Pacaembu, principalmente antes de ter a arena própria. Neste domingo (2), então, o bom filho à casa torna, mas só no drive-in. O estádio, que abriga o Go Dream Brasil, vai exibir a semifinal do Campeonato Paulista entre Corinthians e Mirassol.

Na Arena Corinthians, às 16h, o time da casa disputa uma vaga na final contra a equipe do interior, que eliminou o São Paulo após vitória por 3 a 2, na quarta (29). Já o Corinthians venceu o Bragantino por 2 a 0 para conseguir a vaga. O classificado decide o título contra Palmeiras ou Ponte Preta –que jogam às 19h.

O ingresso custa R$ 60 por carro, com até quatro pessoas por veículo. Ao todo, o espaço pode abrigar 148 carros.

A partida também será transmitida no Alpha Drive-in, em Barueri. Drive-ins são uma alternativa de lazer segura durante o isolamento social e passaram a diversificar a programação de cinema com apresentações de teatro e shows.

​GO DREAM BRASIL

Onde: estádio do Pacaembu - Pça. Charles Miller, s/nº, Pacaembu, região central, São Paulo (SP)

Quando: dom. (2): 16h

Quanto: R$ 55 a 60 por veículo (máximo quatro pessoas) em godreambrasil.com.br

ALPHA DRIVE-IN

Onde: Al. Tocantins 234, Alphaville Industrial, Barueri

Quando: dom. (2): 16h

Quanto: R$ 180 por veículo (máximo quatro pessoas) em alphadrivein.com.br