Corinthians se aproxima de R$ 100 milhões com vendas e dobra lucro de 2019

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians se aproxima dos R$ 100 milhões com vendas de atletas nesta temporada e já ultrapassa a projeção de R$ 66 milhões no orçamento de 2020. Aliás, o valor de R$ 92 milhões é pouco mais que o dobro do arrecadado no ano passado (aproximadamente R$ 45 milhões).

Grande parte deste valor foi arrecadado com a venda do meia Pedrinho ao Benfica, de Portugal. Os portugueses desembolsaram 20 milhões de euros (cerca de R$ 123 milhões), mas o Corinthians embolsará cerca de R$ 80 milhões, já que possuía 70% dos direitos econômicos do atleta.

A venda recente do atacante André Luis para Daejeon Hana Citzen por US$ 2,2 milhões de dólares (aproximadamente R$ 11 milhões) também ajudou o Corinthians a se aproximar dos R$ 100 milhões em vendas de jogadores.

No caso do ex-atacante da Ponte Preta, o Timão tem direito a metade do valor: R$ 5,5 milhões.

Antes deles, o Corinthians já havia negociado o atacante Clayson para o Bahia por R$ 3 milhões, e o volante Junior Urso por R$ 3,5 milhões ao Orlando City, dos Estados Unidos.

Vale ressaltar que, neste caso, o Corinthians fechou a transação em dezembro de 2019, mas só anunciou em janeiro deste ano.