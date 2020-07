Corinthians lança nova camisa em homenagem ao Brasileirão de 90

OPERAÇÃO SANGRIA: justificativa da PGR para prorrogar prisão de acusados

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians lançou neste domingo (5) a nova camisa para a temporada. O uniforme é uma homenagem ao título brasileiro de 1990, o primeiro da história do clube, e foi apresentado ao público com certo atraso por conta da pandemia do novo coronavírus.

A camisa branca conta com gola polo preta, exatamente como era em 1990. Até hoje, o título é reconhecido como um divisor de águas na história do clube.

"É a maior conquista da minha carreira. Ter feito parte deste time me deixa muito orgulhoso, de verdade. O amor que eu sinto pelo Corinthians não cabe em mim e eu sinto o mesmo dos torcedores, que me param na rua até hoje agradecendo, principalmente no dia 16 de dezembro. Receber essa homenagem trinta anos depois é o reconhecimento do nosso suor em colocar o Corinthians no topo", comenta Neto, ídolo daquela conquista.

A homenagem abre as comemorações do Corinthians pelo título histórico, que completa 30 anos em 2020. À época, o time de Neto e companhia venceu o rival São Paulo na decisão do torneio nacional.

O uniforme é produzido pela Nike, fornecedora de material do Alvinegro. A frase que nomeou a campanha da empresa, "Onde tudo começou", consta no material para simbolizar a primeira das sete conquistas do Brasileirão do time paulista.