Corinthians anuncia redução de 25% dos salários dos jogadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians anunciou no fim da tarde desta quinta-feira (30) a redução de 25% dos salários do elenco profissional a partir do mês de maio. A decisão saiu depois de conversa com o elenco, que apoiou a medida da diretoria para conter os gastos do clube neste período de paralisação do futebol, em virtude do novo coronavírus.

A redução de um quarto dos vencimentos registrados em carteira (CLT) se restringe aos atletas do elenco profissional, feminino e da base. Todos estão dentro deste leque de contrato com o clube alvinegro.

Tiago Nunes e a comissão técnica entraram no sistema destinado aos funcionários, com 70% de redução dos pagamentos. Este grupo contará com uma ajuda do governo para complementar a renda, de acordo com a MP nº 936.

Confira a nota oficial do Corinthians:

O Sport Club Corinthians Paulista informa que, em virtude da paralisação de atividades e como parte da série de medidas que têm sido adotadas para adequação financeira à nova realidade econômica brasileira neste período para enfrentamento da crise ocasionada pela Covid-19, a Diretoria de Futebol, após reunião com os atletas, decidiu, com o apoio integral e irrestrito do grupo, por uma redução, neste momento, de 25% na renumeração a partir do mês de maio, com base na legislação específica aplicável à categoria. Sensibilizados pelo momento atípico enfrentado em todo mundo, os jogadores estão dispostos a manter aberto o canal de negociação.

As medidas serão reavaliadas, conjuntamente, de acordo com a perspectiva de retomada dos eventos esportivos com a devida autorização das autoridades públicas de saúde.

Todos os atletas do Departamento de Futebol Feminino e de Base que possuem contratos com prazo determinado na CLT também serão inclusos nas medidas acima.