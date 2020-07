Corinthians aguarda CBF e clube japonês para inscrever Jô no Paulista

CPI da Seduc revela racha na base do governo e pânico na Assembleia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ficou mais próximo de o técnico do Corinthians, Tiago Nunes, contar com um reforço de peso na reta final do Campeonato Paulista Em teleconferência realizada nesta quinta-feira (9), a FPF (Federação Paulista de Futebol) liberou a inscrição de jogadores recém-contratados até um dia antes das partidas. Ou seja, pela entidade o atacante poderá enfrentar o Palmeiras na próxima rodada da competição.

No entanto, ainda não é certo que o jogador estará em condições de disputar o clássico. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a janela de transferência ainda não foi aberta. Por isso, o jogador ainda não está registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Outra barreira é o Nagoya Grampus. O clube japonês precisa enviar o certificado de transferência, porém a equipe oriental alegou justa causa para rescindir o vínculo com o brasileiro que era válido até o fim deste ano.

Formado nas categorias de base do Corinthians, Jô assinou até 31 de dezembro de 2023 com o Alvinegro. O atacante ocupa a vaga no elenco de Vagner Love, que acertou a sua saída do Parque São Jorge, durante a pandemia.