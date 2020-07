Corinthians abre conversas para renovar contrato de Boselli por mais um ano

‘Comissão pró Wilson Lima’ desfeita. Aumenta pressão pelo impedimento do governador

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians trabalha mercado da bola já de olho na sequência desta temporada. Peça importante no time de Tiago Nunes, Mauro Boselli tem contrato com o clube somente até o fim deste ano. Por isso, segundo apurou o UOL Esporte, a diretoria já abriu conversas com representantes do argentino para ampliar o vínculo por mais 12 meses.

De acordo com as regras da Fifa, o jogador já está livre neste segundo semestre para assinar pré-contrato com outra equipe sem que o Corinthians receba qualquer tipo de compensação financeira. Para complicar ainda mais a situação, por causa da pandemia do novo coronavírus, o calendário do futebol foi alterado e o Brasileirão deve terminar somente em fevereiro -quando o jogador já não teria mais ligação com o time do Parque São Jorge.

Aos 35 anos, Boselli passou a ter mais espaço dentro do clube após a chegada de Tiago Nunes. Antes contestado, o atacante passou a ser uma das peças mais importantes no esquema de Tiago Nunes.

O argentino não teve tantas oportunidades quando o time era treinado por Fábio Carille, no ano passado. Por isso, chegou-se a especular a saída dele do Parque São Jorge -até mesmo o Boca Juniors teria demonstrado interesse.

Nesta temporada, sob a tutela de Tiago Nunes, ele pôde atuar mais próximo da área do adversário. Dessa maneira, aumentou a sua efetividade e passou a ser o jogador que mais participa dos tentos alvinegros em 2020. No total, ele balançou as redes seis vezes e deu duas assistências. Portanto, participou de oito dos 14 gols corintianos no ano. Agora, terá a companhia de Jô no sistema ofensivo.