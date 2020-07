Copa do Nordeste terá lives com shows de forró antes das finais entre Bahia e Ceará

Erros, omissões e 'transparência' do governo Wilson Lima

ARACAJU, SE (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa do Nordeste, cujas finais entre Bahia e Ceará começam neste sábado (1º), terão shows de forró antes dos dois jogos. Como aquecimento para torcedores em casa, serão transmitidas via YouTube apresentações com bandas identificadas com os estados finalistas do regional.

Na primeira partida, a atração será o cearense Jonas Esticado. No jogo de volta, marcado para a próxima terça-feira (4), o show será comandado pelo baiano Raí Saia Rodada. O evento é uma parceria inédita da competição com o "Sua Música", a maior plataforma de promoção de músicas brasileiras.

A ideia foi unir duas paixões, música e futebol, em um único ambiente. Como o país ainda segue as recomendações de distanciamento social por conta da pandemia do novo coronavírus, as atrações serão produzidas em formato de lives e terão uma hora de duração cada.

Agora estabelecida no mercado nacional, a Copa do Nordeste tem atingido níveis altos de audiência, liderando tanto na TV paga, com transmissões do Fox Sports, quanto na TV aberta, com exibições do SBT Nordeste —a semifinal entre Ceará e Fortaleza na última terça (28) chegou a atingir picos de 34 pontos de audiência na região metropolitana de Fortaleza, vencendo a Globo com folga.

Já o Fox Sports, também com a mesma partida, chegou a atingir pico de 2,5 pontos de audiência PNT na TV paga, ficando na liderança geral dos canais por assinatura. Já o canal do YouTube da competição já ultrapassou a marca de 700 mil inscritos, atingindo pico de 477 mil pessoas simultâneas vendo o duelo entre Ceará e Fortaleza no YouTube.

Bahia e Ceará repetirão a final da Copa do Nordeste de 2015. Naquele ano, o Ceará venceu o seu primeiro título, ganhando os dois jogos contra o Bahia por 1 a 0 e 2 a 1. Para a final deste ano, o clube baiano espera manter a boa fase, já que tem a melhor campanha do campeonato.

Estádio: Pituaçu, em Salvador (BA)

Horário: 16h deste sábado (1º)

Árbitro: Wagner Reway (PB)