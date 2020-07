Contrários ao retorno do futebol, Fluminense e Botafogo fazem semi da Taça Rio

Amazonas precisa respirar

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Contrários ao retorno do futebol em meio à pandemia do novo coronavírus, Fluminense e Botafogo fazem neste domingo (5) uma das semifinais da Taça Rio, o segundo turno do Estadual.

Quando a volta do campeonato foi anunciada, os dois clubes protestaram e tentaram impedir o retorno na Justiça.

O tricolor, inclusive, é o clube grande que mais vem sofrendo nesta volta. Antes líder da classificação geral e com 100% na Taça Rio, o Fluminense encerrou sua participação na fase de grupos do segundo turno com uma derrota e um empate nos últimos dois jogos. Para piorar, sem marcar gols. No "pré-pandemia", o clube tinha o segundo melhor ataque entre times da Série A em 2020.

A pausa por conta do isolamento social parece ter cobrado a conta neste reinício de trabalho de Odair Hellmann, que, na prática, teve pouco mais de dois meses com o elenco em 2020, incluindo muitos jogos e poucas sessões de treinamento.

Sem tempo para desenvolver o trabalho, como reclamou após o empate sem gols com o Macaé, o técnico vê sua equipe desacelerar no Estadual. Internamente, não há nenhuma pressão ao emprego de Hellmann, mas a equipe parece ter dado passos atrás.

A Covid-19 trouxe dois desfalques importantes para o time do treinador: Nenê, que foi diagnosticado com a doença, e Wellington Silva, que teve contato com uma pessoa infectada. A dupla perdeu alguns dos já escassos treinamentos.

Sem o artilheiro da equipe na temporada com nove gols e a melhor opção de velocidade no elenco, Odair viu o time ter sua pior atuação sob seu comando na derrota para o Volta Redonda, último domingo, quando marcou o retorno da equipe das Laranjeiras no Carioca.

Contra o Macaé, em Bacaxá, os dois jogadores voltaram a ser titulares, mas o Flu não furou a retranca do time da Região dos Lagos.

Para o jogo decisivo deste domingo, o clube tricolor tampouco terá tempo para treinar.

"Vínhamos com dois meses e meio já consolidando uma maneira de jogar, movimentos naturais no jogo e agora temos outros jogadores, demanda algum tempo. Faltou tempo de trabalho. Tivemos oito sessões de treinamentos e em só duas que pudemos inserir esse trabalho. Precisamos de trabalho, tanto na parte física quanto técnica, para que possamos desempenhar nosso melhor papel", disse Odair.

Estádio: Engenhão, no Rio

Horário: 16h deste domingo (5)

Juiz: Wagner do Nascimento Magalhães