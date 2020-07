Conselho quer votação do novo estatuto do Cruzeiro antes do fim de 2020

Sobrepreços nos contratos da saúde e empresa faz esquema para não pagar imposto em Manaus

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro prepara uma reformulação do seu Estatuto Social -uma comissão formada por juristas elabora as novas normas do clube. Independente, o grupo não sofre com interferências da diretoria-executiva, liderada por Sérgio Santos Rodrigues, e tampouco da mesa-diretora do Conselho Deliberativo, comandada por Paulo César Marcondes Pedrosa.

Há o interesse do mandatário do Conselho Deliberativo, contudo, em aprovar as novas normas com os demais conselheiros e sócios ainda em seu mandato, que se encerra em dezembro de 2020. Procurado pela reportagem, Paulo Pedrosa explicou a situação.

"Eu vou marcar essa votação. Acredito que a votação será, no mais tardar, em final de agosto ou na primeira semana de setembro. Eles sabem disso. A comissão está trabalhando muito. São advogados, juízes e desembargadores. O trabalho está muito bem feito e acelerado, porque foram mais de 300 sugestões", afirmou.

Questionado sobre as propostas, o presidente do Conselho Deliberativo reforçou que a comissão é independente e que não há interferência visando mudanças nas normas.

"Sobre as propostas, só podem falar o presidente [da comissão], que é o desembargador José Eustáquio Lucas Pereira, ou o relator, que é o doutor Luciano Lopes. Eu saí do Cruzeiro por volta de 20h [de Brasília] na noite de ontem [terça-feira, 21] e não posso falar nada, porque não pergunto. Eles são totalmente independentes", concluiu.