Conselho do Atlético-MG aprova balanço financeiro de 2019 por unanimidade

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Conselho Deliberativo do Atlético-MG aprovou com unanimidade o balanço financeiro de 2019 do clube mineiro. As contas do clube foram analisadas em uma reunião realizada no clube de lazer Labareda.

O balanço financeiro de 2019 foi divulgado pelo Atlético no dia 30 de junho, há um mês. Diferentemente do clima tenso dentro do clube nas semanas anteriores, a reunião desta sexta-feira (30) foi tranquila. Cerca de 150 conselheiros compareceram para a votação, quase metade do quatro total,

O encontro teve início pouco depois das 19h30 e terminou por volta das 21h20. Alguns atleticanos notáveis, como Alexandre Kalil, ex-presidente e hoje prefeito de Belo Horizonte, e Ricardo Guimarães, também ex-mandatário e hoje dono do Banco BMG (patrocinador do clube) não marcaram presença.

Em contrapartida, Rubens Menin, principal investidor do clube no momento, e seu filho, Rafael Menin, que também é vice-presidente do Conselho Deliberativo, compareceram ao salão de festas do clube recreativo.

No balanço, o Atlético teve aumento nas suas receitas e ganhos com a venda de atletas, mas também viu suas dívidas cresceram.