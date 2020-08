Conmebol anuncia contribuição financeira para clubes arcarem com viagens

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol anunciou nesta segunda-feira (3) que o conselho da entidade aprovou um subsídio financeiro excepcional para a contratação de voos charters dos clubes participantes da atual edição da Libertadores e da Sul-Americana. A contratação dos voos será feita por conta do clube.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a Conmebol já havia concedido um adiantamento de até 60% em prêmios e direitos de participação para as equipes participantes da Libertadores e Sul-Americana.

Segundo a entidade, foram distribuídos 14 milhões de dólares do Programa Evolução para as confederações de cada país que faz parte da Conmebol, além de 6 milhões de dólares utilizados para cobrir os gastos de laboratório das provas da Covid-19 e as necessidades mais imediatas em cada país.

De acordo com a Conmebol, só os clubes que jogarem como visitante terão direito a receber o subsídio, cujas quantias variam em função das distâncias entre a cidade de origem da equipe e a sede do jogo.