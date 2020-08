Como reforços de última hora fizeram Corinthians e Mirassol chegarem à semi

Seduc paga R$ 12 milhões por transporte escolar suspeito

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Duas classificações marcadas por destaques que quase não entraram em campo. Herói do Mirassol na vitória por 3 a 2 contra o São Paulo, o atacante Zé Roberto foi inscrito de última hora no Campeonato Paulista, assim como Jô, cuja reestreia no Corinthians só foi confirmada dois dias antes do triunfo por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino. Eles ficarão frente a frente na semifinal deste domingo (2), em Itaquera, a partir das 16h.

Os dois jogadores têm outro ponto em comum. Estavam muito tempo inativos. Jô não entrava em campo desde dezembro, quando defendia o Nagoya Grampus, do Japão. Zé Roberto, por sua vez, não atuava desde o começo de março, desde que deixou o Baniyas, time dos Emirados Árabes Unidos.

Jô voltou ao Corinthians depois de rescindir o contrato com o Nagoya. O atacante foi anunciado em 17 de junho, mas o clube alvinegro não conseguiu inscrevê-lo para os dois últimos jogos da primeira fase. O camisa 77 ficou à disposição do técnico Tiago Nunes somente para o duelo das quartas e virou peça fundamental, após a lesão de Boselli contra o Oeste.

O caso de Zé Roberto é ainda mais inusitado. O atacante foi convidado pelo Mirassol para treinar no clube, com alguma chance de aproveitá-lo na retomada do Campeonato Paulista, nos dois jogos que fecharam a fase de grupos. Mas o atleta não foi aproveitado. Na véspera do duelo com o São Paulo, a situação mudou.

"Me ligaram na madrugada [de terça-feira], peguei um voo de [São José do Rio Preto] para cá ontem [terça] e aconteceu isso. Foi algo especial, acho que é o melhor dia da minha vida. Fico feliz em poder dar alegria para a cidade", disse Zé Roberto após a vitória de quarta-feira sobre o time do Morumbi.

O atacante do Mirassol abriu caminho para a vitória histórica no Morumbi ao marcar os dois primeiros gols do confronto, ainda no primeiro tempo. O São Paulo chegou a empatar, mas Daniel Borges recolocou o time do interior na frente.

Jô, por sua vez, só foi às redes na etapa final, após uma finalização de cabeça em escanteio cobrado por Luan. Nos primeiros 45 minutos do jogo contra o Red Bull Bragantino, o centroavante mostrou dificuldades para se movimentar por causa da falta de ritmo.

A vaga na final do Estadual será decidida em jogo único. O Corinthians tem o direito de atuar em casa porque tem melhor campanha (um gol a mais de saldo). Se o jogo terminar empatado nos 90 minutos, a decisão será nos pênaltis.

Estádio: Itaquerão, São Paulo (SP)

Horário: 16h deste domingo

Árbitro: Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo