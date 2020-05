Comitê programa GP de Mônaco de Fórmula 1 para maio de 2021

A carta, cheia de enigmas, do vice-governador

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O comitê do Automobile Club de Monaco, que organiza as corridas de Fórmula 1 na cidade, confirmou nesta terça (19), em um comunicado, que o Grande Prêmio de Mônaco de F1 foi remarcado para acontecer entre os dias 20 e 23 de maio de 2021.

As corridas do campeonato de Fórmula 1 deste ano foram canceladas devido à pandemia do novo coronavírus.

Outras duas corridas sediadas na cidade ganharam novas datas: o Grande Prêmio Histórico de Mônaco, que vai acontecer entre 23 e 25 de abril de 2021, e a Mônaco ePrix, etapa da Fórmula E, que foi remarcada para o dia 8 de maio.

"Organizar três corridas no espaço de um mês será uma estreia para todos nós", afirmou Christian Tornatore, comissário geral do Automobile Club de Monaco.

Para ele, será uma experiência nova para todos os envolvidos e a "logística promete ser complexa". Os preparativos para as corridas começam no final de fevereiro, segundo os organizadores.