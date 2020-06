Com Reinier e Vinícius Júnior, seis brasileiros concorrem a prêmio de melhor sub-21

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Seis brasileiros estão na lista dos 100 jogadores que concorrem ao prêmio Golden Boy 2020, dado pelo jornal italiano Tuttosport ao melhor jogador de até 21 anos na Europa.

Entre os concorrentes brasileiros estão três jogadores do Real Madrid: os atacantes Reinier, Vinícius Júnior e Rodrygo. Os outros atletas do Brasil são o atacante Gabriel Martinelli (Arsenal), o meia-atacante Paulinho (Bayer Leverkusen) e o atacante Tetê (Shakhtar Donetsk).

A lista deste ano ainda conta com nomes como Haaland e Sancho, ambos do Borussia Dortmund, e Ansu Fati, do Barcelona.

Na edição do ano passado, Rodrygo foi o melhor brasileiro e terminou na 12ª posição, enquanto Vinicius acabou em 13º. O vencedor na ocasião foi o português João Félix, do Atlético de Madri.