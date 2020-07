Com dois do brasileiro Neymar, PSG faz nove no Le Havre

Investigações na saúde do Amazonas miram parlamentares e empresários

Após mais de 120 dias afastado dos gramados, o PSG voltou a jogar neste domingo (12), e não poupou gols. A equipe de Neymar e companhia derrotou, por 9 a 0, o Le Havre, da segunda divisão francesa, em amistoso no estádio do rival para aproximadamente cinco mil torcedores.

No primeiro tempo, o camisa dez da seleção brasileira Neymar marcou dois gols, o argentino Mauro Icardi também anotou duas vezes e o atacante Mbappé, campeão mundial com a seleção francesa, fez mais um.

No intervalo, o técnico alemão Thomas Tuchel fez dez mudanças, incluindo a entrada do capitão Thiago Silva, que está em final de contrato.

Na etapa final, com dois gols de Sarabia, um de Gueye e outro de Kalimuendo, o PSG fechou o placar.

O primeiro jogo oficial do PSG após a parada forçada pela pandemia do novo coronavírus (covid-19) e pelo encerramento antecipado do campeonato francês será no dia 24 de julho, diante do Saint-Étienne no Stade de France.