Com dez, Flu vê frango de Muriel e perde do V. Redonda em reestreia de Fred

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense teve uma noite para esquecer na volta do Campeonato Carioca, neste domingo (28), no estádio Nilton Santos. O clube tricolor foi derrotado por 3 a 0 pelo Volta Redonda, com direito a Egídio expulso ainda no primeiro tempo por falta violenta e falha feia do goleiro Muriel no primeiro gol.

Nem mesmo a reestreia de Fred, que só jogou 45 minutos, salvou o time de Odair Hellmann. A atuação melhorou no segundo tempo, mas faltou pontaria no ataque, enquanto o Voltaço foi letal nos contragolpes. Pedrinho e Saulo (duas vezes) fizeram os gols.

Com a derrota, o Flu adia para a última rodada a definição do grupo B da Taça Rio. O clube tricolor lidera com nove pontos e enfrenta na quarta-feira o Macaé, precisando apenas de um empate para garantir a primeira posição. Já o Volta Redonda subiu para o segundo lugar, com sete pontos, e pega o Resende, também na quarta, dependendo apenas de si para chegar à semifinal.

O JOGO

Logo aos 6 minutos, o Volta Redonda abriu o placar com Pedrinho, que aproveitou contra-ataque em velocidade e contou com falha feia de Muriel em um chute no meio do gol.

Aos 14, Egídio deu uma tesoura em disputa no meio-campo com Wallisson e recebeu o cartão vermelho direto, deixando o Flu com um jogador a menos.

Já aos 18 do segundo tempo, Saulo ganhou pelo alto da defesa tricolor e, de cabeça, fez o segundo.

Por fim, aos 44, Saulo recebeu em profundidade e fechou a conta tocando na saída de Muriel.

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Diogo Carvalho Silva

Gols: Pedrinho, aos 6min do 1º tempo, e Saulo, aos 18 e aos 44min do 2º tempo

Cartões amarelos: Gilberto e Matheus Ferraz (FLU); Oliveira, Daniel, Luan e William (VRA)

Cartão vermelho: Egídio (FLU)

FLUMINENSE

Muriel; Gilberto, Nino, Matheus Ferraz e Egídio; Hudson, Yago (Fernando Pacheco) e Ganso (Michel Araújo); Evanilson (Miguel), Marcos Paulo (Orinho) e Fred (Caio Paulista). T.: Odair Hellmann

VOLTA REDONDA

Douglas Borges; Oliveira, Heitor, Daniel (William) e Luiz Paulo; Marcelo, Bruno Barra e Bernardo (Saulo); Wallisson (Luan), Pedrinho (Bebê) e João Carlos. Técnico: Luizinho Vieira