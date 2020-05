Com déficit recorde, Andrés admite que Corinthians exagerou em contratações

Não ao lockdown em Manaus

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Diante do maior déficit da história do Corinthians, o presidente o clube, Andrés Sanchez, admitiu na noite desta terça-feira (5) que o clube alvinegro exagerou no número de contratações em 2019. O mandatário disse que a postura talvez tenha sido o maior erro da sua atual gestão.

"O problema é que em 2018 não contratamos quase ninguém. Em 2019 talvez exageramos na quantidade, até porque veio o Fábio [Carille], com mentalidade diferente, queria outros jogadores. Só o Marllon não foi indicação dele, o restante foi indicação do treinador", afirmou Andrés em uma entrevista por vídeo ao site Meu Timão.

"É o projeto que se faz, alguns jogadores não renderam até agora o que a gente esperava, mas pode ser que rendam daqui para a frente. Faz parte do futebol, nem tudo pode acertar, acho que exageramos ano passado", completou o presidente do Corinthians.

Andrés ainda frisou que o resultado ruim nas contas de 2019 está ligado à diminuição das receitas com vendas de jogadores. "Time de futebol que não vender jogador dificilmente fecha com superávit. Nos últimos anos, o clube vendeu em média R$ 120 milhões, R$ 130 milhões por ano. Ano passado foi R$ 40 milhões, R$ 45 milhões", disse.

Ao ser questionado sobre a saída para acertar as contas e montar elencos mais modestos, o mandatário disse que a saída para o Corinthians é parar de contratar atletas.

"Pode ser isso. E vender dois ou três jogadores. Se contrata, fica caro, contratou errado. Se não contrata, é desmanche. Tudo o que eu fizer é errado", ironizou o dirigente, que em seguida disse que o Corinthians seguirá de olho no mercado. "Está sempre aberto."