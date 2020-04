Com Covid-19, ex-presidente da CBDA está internado em estado grave

Sobre a ameaça de greve no PS 28 de Agosto

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ex-presidente da CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos), Coaracy Nunes completou 82 anos neste domingo (26) em grave situação de saúde. Internado com Covid-19, o dirigente está há cerca de dez dias na UTI de um hospital do Rio de Janeiro, em coma induzido.

Coaracy já estava com a saúde fragilizada há quatro anos, quando ainda era presidente da CBDA e frequentou a Olimpíada do Rio em cadeira de rodas. Mas o quadro piorou muito quando ele foi preso provisoriamente e ficou 82 dias detido, a maior parte do tempo no Presídio de Benfica, em Bangu.

O ex-dirigente, que já sofria com Alzheimer, demência e diabetes, foi perdendo a consciência e a memória. Nos últimos três anos, junto da família, já não guardava recordações, dependendo de cuidadores. É provável que um desses profissionais, sem sintoma, tenha transmitido a Covid-19 para o ex-dirigente. Coaracy está sedado, em coma induzido, com diversas complicações.

"A morte, eu entendo como parte do ciclo da vida, mesmo que sempre dolorida, mas, no caso do meu pai, cheia de grandes conquistas e momentos maravilhosos. O que ainda é muito difícil de entender foi como que aquilo tudo aconteceu com pessoas tão do bem e amantes do esporte. Na verdade, convivemos com essa ameaça (de morte) há anos", disse Luciana Nunes, filha do ex-dirigente.