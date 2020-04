Com certeza não é um Inter igual aos anos passados, diz Lomba

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcelo Lomba, goleiro do Internacional, rasgou elogios ao trabalho do treinador do clube, Eduardo Coudet. O atleta contou que o argentino exige bastante dos atletas ao mesmo tempo em que tem ensinado muitas coisas novas. O que Lomba garantiu é que o Inter de 2020 não será igual ao dos últimos anos.

"O trabalho do Coudet é diferente. Ele tem colocado coisas novas. Com certeza, não é um Inter igual ao dos anos passados. Temos que estar atentos aos treinamentos, são muito dinâmicos e exaustivos. Ele exige muita intensidade e ainda tem aquela 'pimenta' argentina. Temos aprendido bastante. E acho que tem dado resultado dentro de campo com um bom futebol", declarou em entrevista à Fox Sports, nesta quinta-feira (23).

Formado pelo Flamengo e com boas passagens por Bahia e Ponte Preta, Marcelo Lomba acredita estar vivendo, aos 33 anos, o melhor momento de sua carreira. Titular do Internacional, o goleiro ressaltou o fato de que na equipe colorada tem tido a chance de disputar títulos, competições internacionais e grandes clássicos.

"A minha passagem pelo Bahia foi muito importante. Eu ainda era jovem, tinha 22, 23 anos e precisava me afirmar. E eu consegui isso com grandes atuações lá. Mas, a melhor fase da minha carreira é agora, no Inter. Aqui, tenho a chance de jogar grandes jogos, como o Gre-Nal, grandes competições, como a Libertadores, disputar títulos. Então, minha melhor fase é a atual", avaliou.

FLAMENGO

Em 2019, o Inter foi eliminado pelo Flamengo nas quartas de final da Libertadores e ainda viu o time rubro-negro ser campeão da competição sul-americana e do Campeonato Brasileiro. Para Marcelo Lomba, no entanto, a disparidade do confronto contra os cariocas não foi tão grande na temporada passada e tende a ser menor ainda em 2020.

"A gente tem que respeitar o Flamengo porque eles são campeões brasileiros e da Libertadores, são merecedores. Mas temos condições de enfrentar. Ano passado, fizemos um grande embate com eles na Libertadores. Perdemos nos detalhes. Esse ano, acredito que elevamos o nível do nosso futebol", completou.