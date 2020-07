Com buzinaço no momento do gol, Ceará estreia 1º drive-in de clubes no Brasil

Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sem poder contar com sua torcida por conta da pandemia do novo coronavírus, o Ceará encontrou um jeito de tentar aproximar os alvinegros do time na reestreia da Copa do Nordeste.

A vitória por 2 a 1 sobre o CRB na quarta-feira (22), no Barradão, e a consequente classificação para as quartas de final puderam ser acompanhadas no Vozão Drive-In, o primeiro drive-in de clubes do Brasil, inaugurado no dia da partida.

Os 185 ingressos colocados à venda —com cada carro podendo conter até quatro pessoas— foram esgotados. Eles custam de R$ 50 a R$ 80 para sócios e R$ 80 a R$ 120 para não-sócios.

Localizado no Shopping Iguatemi, onde fica a loja oficial do Ceará, a Vozão, o drive-in ficou lotado para acompanhar o jogo que colocou o time de Guto Ferreira na próxima fase da competição regional.

Os gols de Vina (pênalti) e Bérgson foram comemorados com muito buzinaço entre os torcedores, atendidos com as devidas precauções contra o coronavírus.

Antes de inaugurar o drive-in oficialmente, o clube fez um evento teste para seus parceiros na noite de terça (21), quando um documentário sobre a história alvinegra e muita música fizeram a diversão dos presentes.

A programação do drive-in continua no fim de semana. No sábado (25), o torcedor poderá acompanhar o jogo de quartas de final da Copa do Nordeste contra o Vitória, no Pituaçu, a partir das 16h (de Brasília).

Já no domingo (26), a partir das 17h, o drive-in do Ceará contará com uma atração voltada para as crianças, com uma apresentação teatral da obra Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato.