Com 2 de Aubameyang, Arsenal bate City e vai à final da Copa da Inglaterra

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Arsenal é o primeiro finalista da Copa da Inglaterra 2019/2020. No jogo que abriu a fase semifinal da competição, o time comandado por Mikel Arteta derrotou o Manchester City por 2 a 0, em jogo no estádio de Wembley, e avançou à decisão. Destaque a partida, Pierre-Emerick Aubameyang marcou duas vezes.

O Arsenal também contou com uma boa apresentação de David Luiz, que se redimiu do confronto de junho entre as duas equipes pelo Campeonato Inglês. Na ocasião, em menos de 30 minutos, falhou em um dos gols do City, cometeu um pênalti e foi expulso — o time de Pep Guardiola venceu por 3 a 0.

Desta vez, porém, o brasileiro teve uma atuação sólida, tanto na defesa quanto no ataque. Em grande momento, aos 15 do primeiro tempo, desarmou o ataque azul e lançou para Aubameyang, que não aproveitou a oportunidade.

O outro finalista da competição sai do jogo de amanhã entre Manchester United e Chelsea, também em Wembley. O estádio londrino será o palco da decisão, marcado para 1º de agosto.

O primeiro gol do jogo saiu logo aos 18 minutos do primeiro tempo. Pépé recebeu na direita e, da entrada da área, cruzou de esquerda; do outro lado, Aubameyang apareceu atrás da zaga e escorou — a bola ainda bateu na trave antes de entrar.

Perto do intervalo, aos 40, o time de Londres teve a chance de ampliar, em cabeçada de Shkodran Mustafi que Ederson defendeu. Na resposta, aos 44, Kevin de Bruyne aproveitou uma bola afastada pela defesa e finalizou -- Raheem Sterling desviou de cabeça, mas mandou por cima.

No segundo tempo, o City voltou cheio de disposição para empatar, com quatro boas chances nos primeiros 10 minutos. Sterling mandou para fora aos 2, De Bruyne mandou rente à trave aos 3, Benjamin Mendy parou no goleiro Emiliano Martinez aos 6 e Riyad Mahrez também foi frustrado aos 9 por grande defesa do camisa 26.

Mas foi o Arsenal quem chegou ao segundo gol. Aos 25 minutos, Kieran Tierney fez belo lançamento pela esquerda; Aubameyang disparou, entrou na área e tocou na saída de Ederson para ampliar, decidindo o jogo.