COB mantém projeto de levar atletas para Europa apesar de proibição

Anjos e demônios

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A decisão da União Europeia de proibir a entrada de brasileiros enquanto não houver o controle da pandemia de Covid-19 no país altera, mas não cancela o plano do COB (Comitê Olímpico do Brasil) de levar mais de 200 atletas para treinar na Europa, principalmente em Portugal, enquanto o Brasil enfrenta o novo coronavírus

"A entidade trabalha para realizar a Missão Europa com a janela de execução de julho a dezembro e acredita que, dentro desse intervalo, será possível o envio de atletas brasileiros para treinamento no continente europeu", disse o comitê, em nota divulgada nesta terça-feira (30). Nos bastidores, porém, é grande a incerteza sobre a viabilidade do projeto do COB.

Ainda que desde a primeira vez que tratou publicamente da Missão Europa o comitê tenha afirmado que o planejamento era de julho a dezembro, todo o cronograma passado às confederações era de treinamentos entre julho e agosto. Os atletas que mais tempo ficariam em Portugal, por 45 dias, seriam os do judô. Eles viajariam entre 9 e 10 de julho e permaneceriam lá até 23 de agosto.

A ida à Europa o quanto antes atende um desejo dos atletas brasileiros de nível olímpico, cada vez mais angustiados. Eles acompanham rivais de outros países treinando normalmente, preparando-se para os Jogos Olímpicos de Tóquio, mas estão impossibilitados de treinar no Brasil. Levá-los logo a Portugal seria uma forma de não permitir que a preparação deles fique tão defasada na comparação com os adversários.

A tendência é que os turistas brasileiros sejam barrados na Europa ainda por semanas. A União Europeia vai revisar a lista de autorizações a cada 15 dias, mas o Brasil está longe de atingir os critérios exigidos, como número de novos casos próximo ou inferior ao da média europeia.

Enquanto não vier a autorização, o COB não pode arriscar comprar passagens aéreas, porque, se tiver que cancelá-las, não pode usar recursos públicos para pagar eventuais multas por remarcação. Em nota, o comitê diz que só vai comprar bilhetes com "a garantia da permissão de entrada de cidadãos brasileiros em Portugal".

"Se não for possível, o COB vai observar os protocolos de cada esporte, o que permitirá a retomada da prática esportiva no Brasil, adequada às normas de saúde pública, definidas por cada estado e município", diz o COB na nota. A entidade já discute um plano B, que seria levar atletas para estruturas de cidades brasileiras em que a pandemia está mais bem controlada.

O COB disse ainda que "trabalha para reabrir o CT Time Brasil (o Centro Aquático Maria Lenk) aos atletas até o final do mês de julho", seguindo rigorosamente o protocolo apresentado pelo próprio comitê. O órgão responsável pelo esporte paraolímpico, o CPB, recebeu autorização para reabrir o Centro Paraolímpico em São Paulo já esta semana. Ali vão treinar atletas de alto rendimento de natação, atletismo e tênis de mesa.