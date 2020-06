Clubes do Espanhol querem torcida nos estádios e sugerem lotação parcial

A onda que ameaça derrubar Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A volta do futebol na Europa com portões fechados devido aos perigos de propagação ao novo coronavírus tem sido motivo de preocupação para vários times.

Na Espanha, de acordo com o jornal Marca, diretorias de vários clubes demonstraram angústia com a falta de público. Para sanar o problema, eles pretendem amenizar as perdas de bilheteria sugerindo a lotação parcial dos estádios.

A ideia é fazer com que isso vigore ainda neste mês. Os clubes desejam que seja permitida a presença de torcedores nos jogos do Campeonato Espanhol, respeitando a regra de que o número de presentes seja no máximo o equivalente um terço da capacidade dos estádio que recebe o jogo.

A justificativa dos dirigentes é a presença e a locomoção de outras pessoas que ficam fora do campo, como jornalistas, gandulas, fotógrafos e membros da organização do campeonato. Para eles, isso valida a presença de torcedores, mesmo que em quantidade limitada.

O projeto, segundo o jornal espanhol, ainda não foi enviado às autoridades de saúde do país europeu, que darão a palavra final caso a proposta seja levada adiante.