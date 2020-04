Clubes dividirão R$ 210 mi por direitos de TV do Brasileiro no exterior

Em 4 meses, Amazonas recebeu R$ 400 milhões para a saúde

RIO DE JANEIRO, RJ, E BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Os clubes anunciarão a venda dos direitos internacionais de transmissão do Campeonato Brasileiro na próxima sexta-feira (17). Os integrantes da Série A discutem três propostas para firmar contrato até o fim de 2023, mas a oferta que será aceita prevê um aporte de 40 milhões de dólares (R$ 210 milhões).

O rateio será definido da seguinte forma: as agremiações da Série A ficarão com cerca de R$ 157 milhões (75%), as da Série B embolsarão outros 42 milhões (20%), e as equipes da Série C levarão os R$ 10,5 milhões restantes (5%). As informações foram inicialmente veiculadas pelo Globoesporte.

As tratativas avançaram na tarde de terça (14), durante reunião entre a CNC (Comissão Nacional dos Clubes) e a CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Havia cinco ofertas sobre a mesa, mas restaram três após a videoconferência entre os dirigentes. A reportagem apurou que os clubes preteriram a questão financeira, recusando inclusive valores superiores, em prol de consolidar as marcas a médio prazo no exterior.

As propostas que restaram não têm valores representativos, de acordo com fontes ligadas à reunião. Contudo, todos os participantes do encontro concordaram que o ideal é trabalhar com uma empresa que dê mais visibilidade fora do país. Em que pese a presença nas conversas, a CBF não tem voz ativa no assunto. O negócio se resume à decisão dos times.

As datas de pagamento da comercialização dos direitos internacionais de transmissão variam conforme as propostas. Haverá adiantamento do valor em todos os casos, mas os dias não são especificados.