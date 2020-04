Clube dinamarquês quer que torcedores vejam jogos do estacionamento

‘Volta AI-5’. A loucura está nas ruas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O clube dinamarquês Midtjylland instalou telões no estacionamento do seu estádio, a MCH Arena, em Herning. Assim, a agremiação acredita que os torcedores poderão ver, de dentro de seus carros, as partidas da equipe que a lidera a liga do país.

Suspenso por causa da pandemia de coronavírus, o torneio pode voltar em 17 de maio e terminar em julho. Se o plano for concretizado, os jogos serão disputados sem a presença de público dentro dos estádios.

"É uma tentativa para que tenhamos a melhor atmosfera possível para os jogos. Isso não mudou com o coronavírus, apenas nos oferece outras condições", disse à BBC o diretor de marketing do Midtjyllan, Preben Rokkjaer.

O estacionamento da MCA Arena tem capacidade para 12 mil veículos, e o clube planeja liberar mais de 2.000 vagas para os dias de jogos. O sucesso da iniciativa vai determinar o aumento ou a diminuição do espaço para as rodadas seguintes.

De acordo com Rokkjaer, a agremiação entrou em contato com a polícia para tomar medidas que garantam a segurança dos torcedores.

A Dinamarca foi um dos primeiros países da Europa a tomar medidas para reabrir a economia do país depois do começo da pandemia. O governo autorizou, há cerca de duas semanas, a reabertura das escolas. O país registra cerca de 7.500 casos.

O Midtjylland lidera o torneio, com 62 pontos, 12 a mais que o segundo colocado, o FC Copenhagen.