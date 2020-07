City faz 3 no 1º tempo, goleia Liverpool e 'carimba faixa' do campeão inglês

Daniela Assayag e o mundo ‘invisível’ do poder

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City "carimbou a faixa" do campeão Liverpool nesta quinta-feira (2) ao aplicar uma goleada por 4 a 0 em casa, no Etihad Stadium. Válido pela 32ª rodada do Campeonato Inglês, o jogo não teve torcida para comemorar os gols de De Bruyne, Sterling e Foden, além um tento contra de Oxlade-Chamberlain.

O City recebeu o adversário com um honroso corredor de aplausos, mas colocou o Liverpool na roda durante boa parte do confronto. Aos 17 minutos do primeiro tempo, Gabriel Jesus foi acionado e poderia ter tido grande chance de marcar, não fosse o fato de que estava em posição irregular.

Menos de dez minutos depois, Joe Gomez agarrou Sterling dentro da área e cometeu pênalti. De Bruyne, cirúrgico, fez a cobrança e converteu a batida em gol, o primeiro do City na goleada.

A abertura do placar obrigou o Liverpool a se expor de vez na partida, mas isso só ajudou ainda mais o City e liberou opções de contra-ataque. Como ocorreu aos 34 minutos, em boa jogada com participação de Jesus e Phil Foden, que terminou com Sterling balançando a rede.

Foden foi bem tanto na criação quanto na conclusão de oportunidades, mostrando frieza diante de um goleiro como Alisson. Aos 45 minutos do primeiro tempo, ele tabelou rapidamente com De Bruyne, confundiu a zaga e tocou na saída do brasileiro.

A derrota não mudava a vida do Liverpool, que já tinha o título garantido desde a semana passada, mas a equipe tentou impor mais respeito no segundo tempo. Infelizmente para os comandados de Klopp, isso só resultou em mais exposição para os contra-ataques do City.

Aos 20 minutos, o contragolpe levou a bola para os pés de De Bruyne, que fez a inversão de jogo e deu um passe açucarado para Sterling. O atacante inglês chutou para a meta, e a bola ainda desviou em Oxlade-Chamberlain antes de entrar em gol contra.

Ainda houve tempo para Mahrez ter um gol anulado pelo VAR por toque de mão --este teria sido o quinto do City no jogo.

O time treinado por Pep Guardiola ainda precisa confirmar a segunda colocação no Inglês, já que ainda pode ser matematicamente alcançado pelo Leicester: neste momento, são 66 pontos para o City e 55 para o terceiro colocado. O Liverpool tem 86 e, evidentemente, não pode mais ser superado.