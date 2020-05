Cinco surfistas morrem na Holanda após ressaca e excesso de espuma marinha

Interior do Amazonas quer atenção para os que ainda não morreram

PORTO ALEGRE, RS (UOL-FOLHAPRESS) - Cinco surfistas morreram na praia de Scheveningen, perto da cidade de Haia, na Holanda, na última segunda-feira (11). Um grupo de praticantes do esporte estava no mar quando foi surpreendido por uma tempestade com vento forte, ressaca no mar e corrente marinha descontrolada.

Além disso, o fenômeno trouxe até a costa uma quantidade anormal de espuma marinha, mais densa, que desorientou os surfistas.

Ainda na segunda-feira, três vítimas foram resgatadas e duas declaradas mortas. Na terça-feira, foram achados mais dois corpos e a quinta vítima foi encontrada nesta quarta (13).

Um helicóptero da guarda costeira foi utilizado nas buscas, segundo a rede 'DutchNew', e conseguiu limpar a superfície do mar.

Os nomes das vítimas não foram divulgados. De acordo com a imprensa holandesa, eram homens entre 24 e 32 anos e tinham conhecimento das condições do mar naquela região.

O Instituto Holandês de Pesquisa Marítima (NIOZ) está investigando a influência da espuma marinha na morte dos surfistas. Especialistas sugerem que eles tenham se desorientado pela mudança na densidade da superfície, somada à mudança nas condições do mar.

Espuma marinha, também chamada de espuma oceânica, é uma espuma criada pela agitação do mar contendo matéria orgânica em excesso em razão da decomposição de algas. Em contato com a atmosfera, na superfície, estes materiais formam uma espuma mais grossa no mar.