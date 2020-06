Ceará doará testes de Coavid-19 para que clubes do estado retomem treinos

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Ceará fechou parceria com a COAPH Saúde, cooperativa de atendimento pré-hospitalar, e vai disponibilizar gratuitamente testes rápidos do novo coronavírus aos clubes da Série A do Campeonato Cearense que ainda não retornaram aos treinos.

As testagens são uma das exigências previstas no protocolo de segurança para a volta das atividades presenciais no estado. Serão destinados 35 testes rápidos para cada equipe. Os testes serão realizados no CT de Porangabuçu, no sistema de drive-thru já montado na sede do Ceará.

"Com essa pandemia, nesse momento delicado que estamos passando, precisamos somar forças. Não adianta pensar só em si. Se algum clube precisa desse suporte para normalizar suas atividades, nós estamos aqui para ajudar. Por se tratar de uma questão de saúde, antes de tudo, temos que prezar pela segurança de todos", disse Robinson de Castro, presidente do Ceará.

Os testes rápidos são realizados por meio de imunocromatografia e têm eficácia de 99,3%. Através da coleta de gotícula de sangue em contato com reagentes, o teste acusa a presença ou não do anticorpo. Da testagem ao resultado final, o tempo é de aproximadamente 15 minutos.