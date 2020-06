CBF prevê medidas de segurança para garantir retorno do futebol em meio à pandemia

‘Camaradagem militar’ e o povo nas ruas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu 5 fases para garantir o retorno do futebol: preliminar, de treinamentos individuais ou em pequenos grupos, de treinamentos coletivos, de competições e de acompanhamento.

Cada fase, segundo o Estadão, prevê medidas de segurança para conter a proliferação do vírus. Os times de futebol deverão realizar desde a testagem em massa de jogadores, verificar temperatura corporal, uso de máscaras, até montagem de kits individuais de refeições.

Ainda de acordo com a publicação, as competições só devem retornar na quarta fase, com possíveis ajustes em horários de treinamento. Os jogos serão realizados sem torcida e a cobertura da imprensa será limitada por videoconferência e terá participação da CBF.

As regras para o retorno do futebol no Brasil foram formuladas em um "Guia Médico de Sugestões Protetivas para o Retorno às Atividades do Futebol Brasileiro" e elaboradas por uma comissão médica especial, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde, do Conselho Federal de Medicina (CFM) e da Associação Médica Brasileira (AMB).