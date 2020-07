CBF prevê disputa da Série D entre setembro e fevereiro

Batalha do impeachment de Wilson Lima tem isca e tem peixe

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF divulgou a nova tabela básica da edição de 2020 da Série D do Campeonato Brasileiro. O formato do torneio foi mantido apesar da pandemia do novo coronavírus e contará com 68 clubes de todas as regiões do Brasil a partir da fase preliminar.

Os primeiros jogos que definem os últimos quatro classificados para a primeira fase acontecerão nos dias 5 e 6 de setembro (jogos de ida) e 12 e 13 do mesmo mês (jogos de volta).

A fase de grupos, já com os 64 times, está prevista para ocorrer no dia 19 de setembro. São oito grupos com oito times cada, e as equipes jogarão entre si em formato de turno e returno.

Os quatro melhores classificados de cada grupo se classificaram para a 2ª fase, que tem 32 times. A partir daí, serão realizados duelos de mata-mata até a definição do campeão, prevista para o início de fevereiro.

Ao final da competição, o campeão, o vice e os outros dois semifinalistas terão direito a disputar a Série C do ano que vem.