CBF e jogadores vão doar R$ 5 milhões para famílias em situação vulnerável

O coronavírus fez a compaixão mergulhar dentro de nós

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF (Confederação Brasileira de Futebol), em uma ação conjunta com os jogadores da última convocação e com membros da comissão técnica, arrecadou R$ 5 milhões para ajudar famílias que estão em situação de vulnerabilidade.

Os atletas e a comissão técnica doaram inicialmente um valor de R$ 2,5 milhões para o chamado Movimento Seleção Solidária —a CBF havia se comprometido a dobrar o valor. Segundo a instituição, com o valor arrecadado será possível, no próximos dois meses, atender 32 mil famílias.

As doações chegarão às famílias por meio das entidades Ação da Cidadania, Central Única das Favelas (CUFA) e Transforma Brasil. Ainda de acordo com a CBF, essa será a primeira fase do movimento. A segunda consiste em "convocar outros atletas e os torcedores em geral e, assim, conquistar novas adesões para este desafio do bem".