CBF adia janela de transferências do exterior e estuda novas datas

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O início da janela de transferências internacionais no Brasil foi adiado. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (24) pela CBF aos clubes brasileiros, em videoconferência com executivos de futebol. Um novo encontro virtual, na próxima semana, pode definir data para abrir o período de registros de atletas contratados a clubes de fora do território nacional.

A janela de transferências para entrada de jogadores do exterior estava prevista para ocorrer entre 1º e 31 de julho de 2020. O adiamento se dá por conta da pandemia de Covid-19.

Os representantes da CBF no encontro foram o diretor de registros e transferências, Reynaldo Buzzoni, e o diretor jurídico da entidade, Luiz Felipe Guimarães Santoro. A lista de executivos de futebol adicionados na chamada era extensa e abrangeu os principais clubes do país.

A visão dos clubes ainda é cética com relação ao novo período de registros, uma vez que não existe data para retomada dos jogos. Os times querem definição do calendário dos campeonatos para confirmar início e fim do período de contratação.

A chamada janela de transferências internacionais permite que os clubes brasileiros registrem atletas contratados no exterior. Historicamente, o período termina antes do fim da janela de transferências internacionais das principais ligas da Europa -o que gera um vácuo entre entradas e saídas nos times brasileiros.

O período para transferências nacionais é diferente e permite que os clubes contratem jogadores que já atuam no mesmo país. A Fifa determina que toda temporada tenha duas janelas internacionais -o prazo maior é no início de cada ano e na metade do calendário é preciso haver um mês disponível para operações com times estrangeiros.

Na semana passada, a Fifa comunicou alterações no calendário de transferências em países europeus. Itália, Alemanha e Portugal poderão registrar jogadores contratados no exterior até o início de outubro. A Inglaterra ainda aguarda confirmação do novo período.

Em 2020, a primeira janela internacional vigorou entre os dias 1º de janeiro e 2 de abril.