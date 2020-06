Casemiro vira 'melhor volante do mundo' na Espanha após vitória do Real

O governo Wilson Lima e a síndrome de Alice

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atuação de Casemiro na vitória do Real Madrid sobre o Espanyol fez com que os jornais espanhóis se derretessem pelo brasileiro. O camisa 14 foi chamado de "melhor volante do mundo" pelo jornal espanhol Marca. Foi dele o gol que definiu o 1 a 0, fazendo o clube merengue abrir vantagem sobre o Barcelona na disputa pelo título espanhol.

"Foi o mais ativo no ataque no começo da partida, com uma leitura de jogo brilhante. O 1 a 0 foi graças a ele, fruto de suas chegadas ao ataque. Está no modo melhor volante do mundo. Uma grande partida", analisou o "Marca".

A participação ofensiva de Casemiro impressiona ainda mais nos números. O volante deu apenas dois chutes a menos do que todo o time do Espanyol: 6 a 8. O segundo com mais finalizações do Real foi Karim Benzema, responsável pelo passe que resultou no gol do brasileiro.

"Seu retorno mostrou não apenas que é vital para dar o equilíbrio à equipe, como também para agredir o adversário. Ficou muito perto de fazer um golaço, aproveitando Diego López adiantado. Tentou finalizar várias vezes: de cabeça, de voleio. E acabou aproveitando a chance em uma jogada de 9 clássico, aparecendo na pequena área para completar o passe de calcanhar de Benzema", analisou o jornal "AS".

Casemiro está em uma de suas melhores temporadas em números de gols pelo Real Madrid. Até o momento, ele já marcou cinco vezes, duas a menos que em 2017/18, o recorde de sua carreira. "É o rei do meio-campo do Real", completou o "Sport".