Cantillo testa positivo para Covid-19 e desfalca Corinthians no clássico

Batalha do impeachment de Wilson Lima tem isca e tem peixe

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Victor Cantillo, um dos principais reforços do Corinthians em 2020, testou positivo para a Covid-19 e, por isso, desfalcará o time alvinegro no clássico contra o Palmeiras na retomada do Campeonato Paulista, marcada para o dia 22.

O colombiano havia apresentado quadro de febre na última sexta-feira (10) e, desde então, já estava afastado das atividades no CT Joaquim Grava.

Com o teste positivo, o atleta seguirá em isolamento social em sua residência e terá acompanhamento médico diariamente. Vale ressaltar que o jogador está sem sintomas graves da doença.

O Corinthians ressalta que tem acompanhado diariamente a situação de todos os atletas, com medição de temperatura corporal e testes periódicos e nenhum outro jogador ou funcionários apresentou novos sintomas desde a reapresentação.

Gabriel é o mais indicado para substituir Cantillo no clássico contra o Palmeiras.

Com o colombiano, o Corinthians chegou a 22 contaminados com Covid-19. Somente o goleiro Cássio admitiu publicamente que foi infectado. O atacante Léo Natel, que ainda não foi apresentado como novo reforço, também teve a Covid-19.