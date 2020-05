Campeonato Espanhol retomará jogos a partir de 8 de junho

Bolsonaro fica fortalecido e mais perigoso

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Campeonato Espanhol voltará a realizar partidas a partir de 8 de junho, conforme anúncio do Twitter oficial da La Liga.

A conta da organização agradeceu a "todos os envolvidos no âmbito esportivo" pelo esforço para retornar à normalidade, e garantiu que vai seguir recomendações do Ministério da Saúde espanhol para a realização de jogos.

O retorno da La Liga foi citado também pelo presidente da Espanha, Pedro Sánchez, em discurso sobre a retomadas das atividades no país. Após medidas rígidas de isolamento social, o país europeu registrou queda acentuada no número de casos e mortes pelo novo coronavírus.

"A Espanha fez o que era preciso, e agora se abrem novos horizontes para todos. Chegou o momento de recuperar muitas das atividades cotidianas. A partir do dia 8 de junho, volta o Campeonato Espanhol", disse o presidente.

Ao todo, a Espanha registrou mais de 234 mil casos de covid-19, e mais de 28 mil mortes.

A Espanha segue o exemplo de outros países da Europa e da Ásia, que já retomaram ou vão retomar seus campeonatos. Na Alemanha, por exemplo, os times voltaram a campo no fim de semana do dia 16 de maio. Em Portugal, os jogos voltarão a acontecer a partir do dia 30 do mesmo mês.

Na Rússia a retomada ocorrerá em 21 de junho. Enquanto isso, o campeonato inglês recebeu "sinal verde" das autoridades do país para retornar em junho, mas ainda não marcou data.