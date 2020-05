Campeonato Espanhol divulga horários das primeiras rodadas pós-paralisação

Fidelidade e filhos durante o confinamento

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A organização do Campeonato Espanhol divulgou, neste domingo (31), as datas e os horários dos jogos das duas primeiras rodadas do torneio pós-paralisação.

A competição será retomada quase três meses depois da pausa forçada diante da pandemia do novo coronavírus. O clássico entre Sevilla e Bétis vai retomar o futebol no país europeu, que obrigou que o restante do campeonato seja disputado com portões fechados.

O Barcelona, líder da competição, vai a Mallorca enfrentar o time local, que está na zona de rebaixamento. O duelo acontecerá no dia 13. Já o Real Madrid, a dois pontos do seu maior rival, fará seu primeira jogo pós-pausa contra o Eibar, no dia 14. Restam 11 rodadas para o fim do torneio.

Por conta da pandemia, o calendário dos clubes ficará bastante apertado até o fim da temporada, marcado para o dia 20 de julho.

Em comunicado enviado à imprensa espanhola, o conselho responsável pela liga afirmou que os times concordaram com os termos. "Desde o desenvolvimento das conversações, concluiu-se que não haverá problemas ou dificuldades para especificar dias de jogo e horários", diz.

Confira as datas e os horários (referentes ao fuso de Brasília) das rodadas 28 e 29:

RODADA 28

11 de junho - Sevilla x Bétis (17h00)

12 de junho - Granada x Getafe (14h30)

12 de junho - Valencia x Levante (17h00)

13 de junho - Espanyol x Alavés (8h00)

13 de junho - Celta x Villareal (12h00)

13 de junho - Leganés x Valladolid (14h30)

13 de junho - Mallorca x Barcelona (17h00)

14 de junho - Athletic de Bilbao x Atlético de Madrid (8h00)

14 de junho - Real Madrid x Eibar (14h30)

14 de junho - Real Sociedad x Osasuna (17h00)

RODADA 29

15 de junho - Levante x Sevilla (14h30)

15 de junho - Bétis x Granada (17h00)

16 de junho - Getafe x Espanyol (14h30)

16 de junho - Villareal x Mallorca (14h30)

16 de junho - Barcelona x Leganés (17h00)

17 de junho - Eibar x Athletic Bilbao (14h30)

17 de junho - Valladolid x Celta (14h30)

17 de junho - Osasuna x Atlético de Madrid (17h00)

18 de junho - Alavés x Real Sociedad (14h30)

18 de junho - Real Madrid x Valencia (17h00)