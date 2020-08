Campeão pelo Arsenal, David Luiz ganhou troféus em todos os times que jogou

Seduc paga R$ 12 milhões por transporte escolar suspeito

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - David Luiz é sinônimo de troféu por onde passa. O título da Copa da Inglaterra, na vitória por 2 a 1 contra o Chelsea na tarde de hoje (1º), foi o primeiro do zagueiro com a camisa do Arsenal -o brasileiro chegou a 21 na carreira, somando conquistas por todos os times que jogou.

Até este sábado, o Arsenal era o único clube pelo qual David Luiz ainda não havia sido campeão. Em seu segundo ano nos Gunners, ele conseguiu a "redenção" após o vice justamente contra o Chelsea na final da Liga Europa da temporada passada.

Na Europa desde 2007, o zagueiro já havia levantado troféus com Benfica, Chelsea e Paris Saint-Germain. Ele também foi campeão com a seleção brasileira e, no início da carreira, venceu um campeonato estadual pelo Vitória.

O título deste sábado veio após grande atuação de Aubameyang. O atacante anotou os dois gols do Arsenal e garantiu o triunfo de virada em Wembley. Foi a 14ª vez que o clube conquistou a Copa da Inglaterra, ampliando a vantagem como maior vencedor da competição.

Com a vitória, o Arsenal garante vaga direta na próxima edição da Liga Europa. O clube comandado por Mikel Arteta havia terminado o Campeonato Inglês na oitava posição -fora da zona de classificação para os torneios continentais.