Cacá provoca Galvão Bueno e diz que pai virou flamenguista depois de velho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pentacampeão da Stock Car, Cacá Bueno não perdeu a chance de alfinetar o pai, Galvão Bueno, durante uma live no Instagram. Torcedor do Fluminense, o piloto aproveitou a presença do narrador na transmissão para afirmar que o principal locutor do Grupo Globo passou a torcer para o Flamengo 'depois de velho'.

Recordando uma vitória de Cacá no Rio de Janeiro, Galvão se definiu como 'carioca de montão', já que é tijucano, salgueirense e flamenguista. Interrompendo o pai, o piloto soltou que Galvão 'inventou essa história e rubro-negro' e destacou a 'evolução' na família Bueno, já que é Tricolor.

"Eu sou carioca de montão, porque sou tijucano, salgueirense e rubro-negro, e Flamengo", afirmou Galvão.

"Rubro-negro depois de velho que você foi ser. Rubro-negro é depois de velho. Você inventou esse negócio de rubro-negro", rebateu Cacá.

Indignado, o narrador relatou que vai ao Maracanã desde os cinco anos para ver o Mengão:

"O quê? Com cinco anos de idade eu já ia ao Maracanã. Meu tio Antônio me levava. Quando o Flamengo foi tricampeão nos anos 50... Com cinco anos de idade eu estava no Maracanã quando o Flamengo foi tricampeão", contou Galvão.

"Bom, eu virei Tricolor, evolução da espécie, mas tudo bem, bola para frente", concluiu Cacá.