Bruno César é reintegrado ao Vasco; novo vínculo vai até maio de 2022

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco terá uma novidade para o restante da temporada. Após negociação, o meia Bruno César, de 31 anos, foi reintegrado ao elenco e estará à disposição do técnico Ramon quando o calendário for retomado.

Nas tratativas, ficou acertada uma redução salarial e que o jogador terá um novo vínculo com o Cruz-Maltino, que vai até maio de 2022 -o anterior terminaria ao fim deste ano. Além disso, com o novo contrato, a diretoria vascaína pode ter um planejamento menos apertado para o pagamento de uma dívida que tem com ele.

Bruno César iniciou a temporada fora dos planos e a cúpula chegou a pensar em soluções. Porém, as mudanças na comissão técnica e departamento de futebol fizeram o meia ganhar uma sobrevida em São Januário. O técnico Abel Braga se despediu da Colina e Ramon Menezes, então auxiliar, assumiu o posto. Antônio Lopes chegou para ser coordenador-técnico.

O jogador, que estava no Sporting, de Portugal, foi anunciado pelo Vasco no fim de 2018 como grande nome para a temporada seguinte. Ele, porém, não conseguiu engrenar e, com a chegada de Vanderlei Luxemburgo, no decorrer de 2019, perdeu espaço, que, agora, busca recuperar.