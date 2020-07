Botafogo-SP vence, sai do Z-2 e mantém Corinthians com chances no Paulista

Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians chegará a última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, no domingo (26), ainda com chances de classificação para as quartas de final da competição.

Um dia após ter vencido o Palmeira em casa, a equipe alvinegra viu o Botafogo-SP vencer o Guarani nesta quinta-feira (23), por 2 a 0, o que garantiu aos corintianos a possibilidade de brigar pela segunda vaga do Grupo D, a qual disputa com os bugrinos.

Na chave, o Corinthians soma 14 pontos, enquanto o Guarani tem 16. Com a vitória no estádio 1º de Maio, o Botafogo não só ajudou os corintianos, mas também deixou a vice-lanterna do Paulista —agora soma 11 pontos, fora da zona de rebaixamento.

Para avançar ao mata-mata, a equipe dirigida pelo técnico Tiago Nunes precisará vencer o Oeste na rodada final, na Arena Barueri, e torcer para que o Guarani seja derrotado pelo seu rival São Paulo.

Em caso de empate neste jogo, o Corinthians, além de ganhar, teria de tirar uma diferença no saldo de gols (hoje em 4 a 3 para o time de Campinas).

Caso consiga a classificação que parecia improvável até então, o time do Parque São Jorge vai evitar um novo fracasso no recente trabalho de Nunes, que assumiu a equipe este ano após ter sido contratado no fim da temporada passada.

Em fevereiro, o Corinthians foi eliminado da Libertadores na segunda fase eliminatória da competição, diante do Guaraní (PAR).

No Paulista, a campanha também é fraca. São apenas três vitórias em 11 jogos. O time chegou a ficar seis rodadas seguidas sem vencer até ganhar do Palmeiras, na quarta (22), na retomada do campeonato após a paralisação por causa da pandemia do novo coronavírus.

Nesta quinta, ainda jogaram Água Santa e Mirassol, que ficaram no empate em 0 a 0. No mesmo dia, a Inter de Limeira venceu o Oeste-SP por 2 a 1, e o São Paulo perdeu por 3 a 2 para o Red Bull Bragantino, agora com a melhor campanha do Paulista.